２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、女優・河合優実が主演する「ほんのモキチ」に決まったと発表された。脚本は宮藤官九郎氏。歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。題材となる斎藤茂吉（１８８２〜１９５３）とは―。

茂吉は山形県金瓶（かなかめ）村の農家に生まれる。幼少期から優秀で、同郷の斎藤紀一（きいち）の目に留まり、上京して養子となる。

正岡子規に傾倒して短歌を作り、１９１３年刊行の歌集『赤光』が高評価を得て、広く文壇に影響を与えた。

歌人として活躍する一方で、輝子の婿として大病院の跡を継ぐことに。実直な人柄から、苦悩多き日々の中でも、最大の悩みは、愛する輝子との夫婦生活が上手くいかないことだった。

河合が演じる妻・斎藤輝子（１８９５〜１９８４）は 大病院を経営する斎藤家の娘として、将来の「院長夫人」を宿命づけられ育つ。学生時代に、婦人誌の「令嬢特集」で表紙を飾ると、奇抜なファッションと“緋牡丹（ひぼたん）”のキャッチコピーで一躍時の人となる。

結婚後は、震災、大火事、戦争と激動の時代を生き、病院を守ることに腐心する。一方で、妻の立場に縛られず、自分を貫き自由に生きた。

晩年には、南極、エベレスト登山など世界各地を冒険し、その破天荒な生き方が注目を集め、テレビ番組にも多数出演、再び時の人となった。息子は芥川賞作家・北杜夫(きた もりお)。