福岡市中央区大名の衣料品店に侵入し、現金を盗んだとして、22歳の無職の女が逮捕されました。付近では同様の手口の事件がほかに3件起きていて、警察が関連を調べています。

【合鍵を使って侵入か】

建造物侵入と窃盗の疑いで6月4日に緊急逮捕されたのは、住居不定、無職の吉田はな容疑者（22）です。



警察によりますと、吉田容疑者は5月26日午前9時半ごろ、福岡市中央区大名の営業時間外の衣料品店に侵入し、現金およそ9万4000円を盗んだ疑いです。





【容疑者が店で飲んでいる】

警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。衣料品店の防犯カメラの映像には合鍵を使って侵入する様子が映っていて、警察が捜査していました。

その後、福岡市中央区天神の飲食店で6月2日朝に発生した窃盗事件の被害者が、防犯カメラの映像をSNSに投稿し、その投稿を見た人が6月3日夕方、「容疑者が店で飲んでいる」と110番通報しました。



警察官がその場に駆けつけ、店にいた女と、衣料品店の防犯カメラの映像の女の特徴が似ていたことから裏付け捜査を進め、4日早朝になって緊急逮捕したものです。

【同様の被害がほかに3件発生】

付近では5月26日から6月2日にかけて、合鍵を使ったとみられる窃盗被害が、逮捕のきっかけになった飲食店での事件を含め、ほかに3件起きていて、警察は吉田容疑者との関連についても調べています。