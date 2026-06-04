「長嶋さんが打たせてくれたと僕は信じてます」 巨人の丸佳浩（37）がお立ち台でこう言ってうなずいた。

【私が見た長嶋茂雄】クビにした僕に興奮混じりで放った仰天発言

巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が、昨年89歳で亡くなってから一周忌となった3日の一戦。

3点を追う八回1死満塁で代打を告げられると、フルカウントから完璧に捉えた打球は、右翼後方にある長嶋さんのセコム看板へ吸い寄せられるように右翼席へ。丸は打った瞬間に右手人さし指を突き上げ、ベンチもお祭り騒ぎの代打逆転満塁弾となった。

さる球界関係者がこう言った。

「広島時代の2018年、残留かFA移籍か迷っていた際、長嶋さんから1通の手紙が届き、『一緒に野球ができたらうれしい』と書いてあったそうです。地元千葉の先輩でもある長嶋さんからのメッセージについては『感激したし、うれしかった』と巨人移籍を決断した一因になったといいます。21年6月に不振で二軍落ちしていた時は、自分のためにジャイアンツ球場を訪れた長嶋さんに、身ぶり手ぶりを交えながら打撃指導をしてもらうなど、目をかけられました」

丸はお立ち台で長嶋氏について、こう言った。

「雲の上のような存在なんですけど、そんな方でも僕がジャイアンツに来た時にたくさん指導をしていただきましたし、ひと言ひと言が僕の大きな財産になっているので、こういう結果を出せて良かった」

球団関係者が泣いて喜びそうなコメントである。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」だった昨年8月16日の阪神戦では、わずか2安打で完封負けを喫した巨人。またも情けない敗戦に終わるところを丸が救った。巨人関係者と天国のミスターを喜ばせた丸は、一生安泰かもしれない。

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選手、監督として数々の伝説と逸話を残した「ミスタープロ野球」。日刊ゲンダイの連載でも、多くの球界ＯＢの記憶の中に長嶋茂雄氏はたびたび登場する。関連記事【私が見た長嶋茂雄】…も要チェックだ。