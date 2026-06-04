◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第２日 Ｂブロック▽立大１―０早大（４日・神宮）

立大が１点を守り切り、早大に勝利した。打線は同点の４回、３者連続四球で１死満塁のチャンスを作り６番・越後駿祐（１年＝関東第一）が中堅への犠飛を放ち先制した。投げては先発の野川拓真（２年＝立教新座）が６回６安打無失点の好投。２番手以降に登板した投手陣も３回を無失点と好リリーフで早大打線を封じた。

この日３打数３安打１打点と打撃で存在感を示した越後。昨夏の甲子園で４番・主将として出場し、ベスト８入りに貢献した。立大に入学した今春は、５試合に出場。身長１８４センチの大型遊撃手として期待されるも初安打とはならなかった。自身の武器は「最低限を常に考えて打てること」。長打を狙うことよりも１点を取りに行く打撃を心がけている。

秋の目標はベンチ入り、そして出場機会の獲得だ。「春は１本もヒットが出なかったので、自分の実力のなさを感じた。秋までに体をもっと大きくして、強いスイングをできるように取り組みたい」とリーグ戦で感じた課題を挙げ、秋の飛躍を誓った。