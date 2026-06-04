２０２８年前期のＮＨＫ連続テレビ小説制作・主演発表会見が４日、東京・渋谷の同局で行われた。作品タイトルは「ほんのモキチ」に決定し、脚本家の宮藤官九郎が２０１３年前期の「あまちゃん」以来、１５年ぶりに朝ドラの脚本を担当する。俳優の河合優実が主演を務め、日本を代表する歌人・斎藤茂吉の妻である斎藤照子さんを演じる。

朝ドラ側が「優しくて明るくて朝ドラにピッタリ」と思い、宮藤に作を頼んだ。１５年ぶりに朝ドラに戻ってきた宮藤は「１５年ぶりになるのかとびっくり」と笑顔。あまちゃんの時は「朝ドラが何かを知らずに書いた」というが、今回は実在の人物を取り上げることに。女性が活躍する時代に「自由に発言する女性」を描きたいと思い、その中で斎藤照子さんを初めて知ることに。「偉大な人に尽くしていない人で、朝から見たら面白いだろうなと。決して良妻賢母じゃなくていい。（朝ドラで）やってない（タイプの人だ）から、いいんじゃないか」と語った。

作品タイトルは照子さん視点で考えたもので、旦那の名前を採用した。宮藤は「『キモチ』と引っかけました。キモチは『キモチ右』みたいに『ちょっと』という意味がついている。これだけ歌の世界で（茂吉が）頑張ってやっているのに奥さんからみたら『ほんのモキチ』なんだなって思った。４０個くらい考えた」と込められた意味を解説し、報道陣の反応を見て「大丈夫ですか？まだ変えられますけど」と焦り顔だった。