「家族から借りた5万円が返せない・・・」

【写真を見る】【詳細】家族に借りた5万円を返せず強盗事件をでっち上げ 悲しく切ない…警察官109人を巻き込んだ女の短絡的な犯行の全てを裁判記録からひも解く（山形・上山市）

その事実から逃れるためだけに強盗被害をでっち上げた女に対し、山形地方裁判所は厳しい指摘とともに執行猶予付きの有罪判決を下しました。

犯行の中身を見て行くと、短絡的でありながら、家族との関りに思い悩んだ女の姿が見えてきました。（だからといって犯行が容認されることはないのですが）

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6月3日、偽計業務妨害の罪に問われた山形県上山市の無職の女（24）の判決公判が開かれ、裁判長は求刑通りとなる拘禁刑1年、執行猶予3年を言い渡しました。

なぜ女はこのようなおどろくべきウソをつき、警察の業務を大混乱に陥れたのでしょうか。裁判で明らかになった犯行の全貌を見ていきます。

■犯行の経緯と稚拙なウソ

事件が起きたのは、去年12月1日の午後4時45分ごろ。上山市高野の自宅にいた女は、まず兄に対して「強盗被害にあった」と伝えます。そして兄は携帯電話から上山警察署へ通報することに。

その後、電話を代わった女は警察に対し・・・

「知らない人が書類の山を漁っていました」

「泥棒だと思って、怖くなって急いで2階の私の部屋に戻ったのですが、泥棒がその部屋の中まで追ってきて、泥棒から金を出せとだけ言われました」

「泥棒は私を殴った後、近くの床に置いてあった私のバッグから財布を取り出して、その財布を持って玄関から逃げて行きました」

と、具体的な被害状況を語ったのです。しかし・・・

このウソは非常に稚拙で場当たり的なものでした。盗まれたと伝えたはずの財布は、現場に駆けつけた警察官によってその後、自宅内で発見されていたことがわかりました。

■動機は家族への借金と隠しごと

これほどまでに大がかりなウソをついた動機は、あまりにも短絡的で身勝手なものでした。

女は事件当日までに、家族に立て替えてもらっていた5万円を返済する約束をしていました。しかし、当時は無職でありカネを工面できなかったにもかかわらず、無職であることを家族に隠していたため、金銭的に困っていることを相談できずにいたのです。

そこで・・・

「家族から借りていた5万円を工面する目処がつかなかった」 「強盗に遭って金を奪われたことにすれば、両親が許してくれると考えた」

これが動機。こうした理由から、虚偽の通報に及んだことが分かりました。

■109人の警察官を巻き込んでしまった

女のついたウソは、警察の本来の業務に多大な悪影響を及ぼしました。警察官から供述の矛盾点などを指摘されても、女は強盗被害に遭ったという虚偽の供述を重ね続けたのです。

その結果、事件当日から今年1月5日ごろまでの約1か月間、上山署や山形県警の警察官、合計109人が対応に追われる事態となりました。

警察官たちは、現場鑑識活動、車両検問、防犯カメラの捜査などの全く必要のない捜査活動を余儀なくされました。

裁判長は判決のなかで、「地域の安全を守る警察官らの本来の業務を妨害した結果は大きい」と、その影響の重大さを厳しく指摘しています。

■執行猶予の理由は

親に正直に打ち明けて相談することがなぜできなかったのか。安易に犯行に及んだ点について「酌むべき事情はない」と裁判長が断じましたが、最終的には3年の執行猶予期間が付されました。

その理由として、勾留期間中や裁判の中で事実を認め、多方面に迷惑をかけたことについて謝罪を述べていることが挙げられます。

また女が比較的若く前科前歴がないこと、公判に出廷した母親が、今後夫とともに女とのコミュニケーションを密にし、更生を支えると誓約したことも考慮されたといいます。

■「家族とのコミュニケーションを」

裁判長は、「多方面に迷惑をかけたことについて謝罪を述べており、今後自力更生を果たすことが期待できる」として、社会で自力で更生できると判断しました。

最後に裁判長は女に対し、「今後は家族とコミュニケーションをとり、隠し事をせず、悩みがあったら相談してください」と静かに諭しました。

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たった5万円の借金と隠し事を言えないという気持ちから始まったこの事件は、家族間の対話がいかに重要であるかを教えてくれるものとなりました。