俳優の橋本環奈（27）が、素肌を大胆に見せた最新ショットを披露。「目の保養！」「日焼けした？」など、多くの反響が寄せられている。

【映像】橋本環奈、話題になった激変ショット

これまで自身のSNSで、あどけない表情でピースをする幼少期の姿や、家族旅行でうどんを堪能するプライベートショットなどを公開してきた橋本。

2026年3月にはXで、主演を務めたフジテレビ系ドラマ『ヤンドク！』のオフショットを投稿。金髪にピンクの特攻服を着た“激変”ショットに、「金髪ヤンキーも似合っちゃうなんて。尊すぎ」などとコメントが寄せられ、話題になっていた。

橋本環奈、素肌を大胆に見せたワンピース姿を披露

6月2日は、マネージャーが更新しているInstagramアカウントで、「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアでした！いよいよ始まりますね」とコメントし、素肌を大胆に見せたワンピース姿のオフショットを披露している。

この投稿にファンからは「似合ってる、スタイルいいね」「真っ黒!!相変わらずお綺麗なこと」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）