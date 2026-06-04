女優・河合優実（25）が、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）のヒロインに抜てきされた。タイトルは「ほんのモキチ」。河合は前作「あんぱん」のヒロインオーディションの最終に残っていただけに、満を持してのヒロイン抜てきとなった。演じるのは、歌人・斎藤茂吉の妻・輝子。朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語となる。

タイトルは「ほんのモキチ」。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。実在の人物である輝子と茂吉をモデルとするが、大胆に再構成し、登場人物名や団体名などは、一部改称してフィクションとして描く。ドラマ上の役名は杜(もり)テル子、杜(もり)モ吉。

河合が演じるのは、かつて“痛快ばあさん”として世間をにぎわせた、“猛女”。日本を代表する歌人・斎藤茂吉(さいとう もきち)の妻として、献身的に夫に尽くす…わけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年には、エベレスト登山をはじめ、世界108か国を旅し、“痛快ばあさん”として名を馳(は)せた。

家事も育児もせず、そのくせ口が悪く、奔放で負けず嫌いで派手好きな上、やたら前向きな妻、テル子。脚本を手掛ける宮藤氏は、モデルとなった輝子について「良妻賢母が賞讃された時代に、家事も育児も一切せず、権威をものともせず自由奔放に生きた方。夫は歌人にして精神科医の斎藤茂吉。二人の息子も精神科医。そしてご自身は…元祖グラビアモデルにして、元祖バックパッカー、そのうえ元祖インフルエンサー？なんかすごい。いたんだ、そんな人が、あの時代に」といい、河合について「真っ先に河合優実さんが思い浮かびました」とという。

「あのキレ味の良さ。醒めた目つき。佇まい。ピッタリだ。支えたり、寄り添ったりしない。むしろ夫の前に立ちはだかるヒロイン」と印象を明かした。

河合も「斎藤輝子さんという人の人生をお借りして、いまどんなことを描けるだろうかと考えています。ご本人とその周囲の人びとについて知っていく中で、激動の家族史を強靭なすまし顔で駆け抜けた輝子さんの生き方に、図らずも笑いが漏れてしまいます。人生にはとんでもないことが起こりますが、遠くから見れば喜劇、ということだと思うので、まず至って真剣に向き合いたいです」と意気込んだ。