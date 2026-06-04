NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）「ほんのモキチ」の制作発表・主演会見を行った。ヒロインは河合優実（25）が務めると発表。脚本は宮藤官九郎氏（55）。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。物語上は杜（もり）テル子と杜（もり）モ吉として描かれる。

会見に出席した板垣氏は「奔放で負けず嫌いでなんだか憎めない、そういう痛快で愉快なキャラクター。そんな輝子さんをどなたに演じていただけたらいいかなと考えたときに、チーム一同、河合優実さんに演じてもらいたいと思いオファーしました」とオファーでのキャスティングとなったことを説明した。

起用理由としては宮藤氏について「常に第一線で活躍されている宮藤官九郎さんに15年ぶりに連続テレビ小説を書いていただけること、大変光栄で嬉(うれ)しく思っています。笑いにあふれた明るいタッチの宮藤さんの作風は朝のドラマにとてもマッチしていると思い、オファーしました」と説明する一方、「ヒロイン・テル子を演じていただくのは、並外れた演技力を持つ河合優実さん。モデルの斎藤輝子さんは、エネルギーに満ち、自分を貫く強さがあり、まわりを振り回すこともあるけれどなんだか憎めない、そんな不思議な魅力をもった人物です。その多面的な役柄を演じられる人は？と想像した時に、河合さんしか思い浮かびませんでした」と明かした。

「河合さんと一緒に新しいヒロイン像に挑戦するのがとても楽しみです。日々辛(つら)いことがあっても、テル子を見ると笑っちゃう。そんなドラマを、キモチを込めて、お届けします」と呼びかけた。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】27年前期「巡るスワン」森田望智 ／ 26年後期「ブラッサム」石橋静河 ／ 26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里 ／ 25年後期「ばけばけ」郄石あかり ／ 25年前期「あんぱん」今田美桜 ／ 24年後期「おむすび」橋本環奈 ／ 24年前期「虎に翼」伊藤沙莉 ／ 23年後期「ブギウギ」趣里 ／ 23年前期「らんまん」神木隆之介 ／ 22年後期「舞いあがれ!」福原遥 ／ 22年前期「ちむどんどん」黒島結菜 ／ 21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 ／ 21年前期「おかえりモネ」清原果耶