日銀報道も円買い続かず、今月利上げほぼ織り込み済み ドル円159.80円台



日銀報道を受け一時円が上昇する場面があったが、買いは続かず。ドル円は160円ちょうど付近から一時159.61円まで40銭ほど急落した。ただ、すぐに159.90円手前まで戻している。



日銀が今月の会合で1%への利上げを検討していると関係者の話としてブルームバーグが報じた。連続的な利上げが必要とは判断していないものの、物価上振れリスクが意識される状況が続く可能性が高いため、年内追加の利上げの可能性もあるという。



6月の利上げはほぼ織り込み済み。原油高による日本の貿易赤字拡大懸念や金利差などを背景に円安は続くとの見方が強い。

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