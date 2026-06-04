◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続の複数安打となる４打数３安打、２四球をマークし、チームの快勝に貢献した。ドジャースはブレーブスに続いて３０球団で２番目の速さで４０勝に到達した。

防御率は規定投球回未途歌津ながら０・７４で打率は３割を超え、ＯＰＳもリーグ３位の・９４１まで上昇。大谷は「数字のバランス的には、特にＯＰＳに関しては上がってきているのはいいことですし、少し出塁、出塁率よりにちょっと偏っている数字ではありますけど、もう少し長打率が高くなってくればよりベストかなと思います。打っている球も決して甘いところではないので、その結果なかなかホームランにはなっていないですけど、でもいい振り方はしているので、必然的に間に抜けるような打球が多いのかなと思っています」と自画自賛していた。

打撃の状態は確実に上向いて生きている。７試合連続安打で、１９試合連続出塁。４試合連続の複数安打となった。本塁打こそここまで１０本止まりだが、打率は３割を超えた。

投打の二刀流での出場になったこの日も、初回先頭の１打席目に内野安打で出塁。２、３打席目は四球を選ぶ地、４、６打席目にも右前安打を放って１試合３安打で打率が３割１厘となった。

投げても６回２安打無失点で６勝目。規定投球回にはあと１イニング足りなかったが、防御率０・７４はＭＬＢ全体でトップ相当。圧巻の４登板連続勝利で、被打率１割４分４厘もトップに相当する数字となった。投打でチームをしっかりと勝利に導いた。

試合前にあす４日（同５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦は休養のためスタメンを外れることをロバーツ監督が明かしていた。