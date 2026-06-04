3200人絶賛レシピも！冷凍うどんで時短＆簡単「冷たい麺」レシピ4選

買い物に行けない日も、暑くて料理したくない日も「冷凍うどん」があれば解決します。つるりと食べやすく、さっぱりした味で、野菜と合わせれば栄養満点です。今回は、ランチにぴったりの冷たい麺レシピを4つご紹介します。

▼つくれぽ3200件以上の殿堂レシピ

うどんと野菜にめんつゆをかけるだけ。栄養士直伝レシピで、マヨじょうゆであえたツナがアクセントに。



▼レンジ蒸しなすとツナは相性抜群

フライパン不要で火も使わない夏のお助けレシピはこれ一択。レンジで蒸したとろっとしたなすとツナをうどんにのせれば完成です。



▼ツナ＆トマトをのせてポン酢で完成

ゆでたうどんにツナとトマトをのせ、ポン酢＆ごま油をかけます。買い物に行けない日でも大丈夫、冷蔵庫の定番食材だけで作れます。



▼ほぼレンジで◎甘酢香味豚がのった一皿

ゆでた豚こまを砂糖、酢、しょうゆにつけ、うどんと小松菜はレンチン。さっぱり味で、食欲がない日にもぴったりです。







冷凍うどんはレンジで温めるだけですぐ使えて、暑い日でも手間が最小限ですみます。今回ご紹介したレシピの材料はストックしやすいものばかりなので、いつでも手軽に作れます。（TEXT：青木千奈）