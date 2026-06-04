◇ナ・リーグ ドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達した。

まさに「Happy OhtaniDay」だった。投げては6回2安打無失点。6回は1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたが、キャロルを初球の低め直球で注文通りのニゴロ併殺。右拳を強く握りしめて雄叫びをあげ、ここでお役御免となった。規定投球回にはわずか1イニング届かなかったものの防御率は0・82から0・74に良化した。

打撃では、初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマーク。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進後、3番・フリーマンの適時打で生還した。4回1死二塁の第3打席も四球を選んで出塁すると、6回1死一塁の第4打席は右前打。7回2死一、三塁の第5打席は空振り三振だったが、9回1死一、二塁の第6打席も右前打を放ち、4打数3安打で打率は・301に上昇し、ついに3割台に乗せた。

現地放送「スポーツネットLA」では「Happy #OhtaniDay」とつづって、ハイライト動画を公式X（旧ツイッター）に投稿した。

ネットでは「防御率0点台で打率3割のスーパーオオタニサンになってしまった」「打率3割の気持ち良さは格別」「防御率0点台で打率3割はバク谷さんすぎる」「さすがすぎる！！」「打率3割と防御率0点台を同じシーズンに到達ある！？」「打率3割で防御率0点台は流石にゲームの世界」「メジャーで少年野球みたいなことしとるよ」などの声があがった。