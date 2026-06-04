脚本家の宮藤官九郎氏が4日、NHK2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見に出席し、28年前期作「ほんのモキチ」の脚本を手掛けると発表した。ヒロインは女優・河合優実。宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」以来、15年ぶりの朝ドラ執筆となるが「せっかくだから前回とは違うアプローチをしたい」と意気込んだ。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」で脚本を担当。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成長と、ローカルアイドルとしての活躍を描き、一世を風靡（び）した。今作についても「女性が活躍する時代、自由に言いたいことをいう女性のキャラクターがいい。あくまでコメディをやりたい」と意気込んだ。

また「せっかくだから前回（あまちゃん）とは全く違うアプローチで、半年間お茶の間を賑やかに盛り上げたい」とも。「不穏なニュースや日々のストレスで塞ぎがちな現代人の心＝キモチを解きほぐす、そんなドラマにしたいと考えました」といい、たどり着いたのが「猛女と呼ばれた淑女」こと斎藤輝子さんだという。「良妻賢母が賞讃された時代に、家事も育児も一切せず、権威をものともせず自由奔放に生きた方。夫は歌人にして精神科医の斎藤茂吉。二人の息子も精神科医。そしてご自身は…元祖グラビアモデルにして、元祖バックパッカー、そのうえ元祖インフルエンサー？なんかすごい。いたんだ、そんな人が、あの時代に」と驚いた。

河合の起用については「真っ先に河合優実さんが思い浮かびました。あのキレ味の良さ。醒めた目つき。佇まい。ピッタリだ」と大絶賛

。「支えたり、寄り添ったりしない。むしろ夫の前に立ちはだかるヒロイン。朝ドラ史上、最も不仲な夫婦の物語。夫婦ゲンカの場面をたくさん書くことになる。でも大丈夫。河合さんなら辛くない。見てられる。まだ書いてないけど、すでに楽しい」と思いを明かした。