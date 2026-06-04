自家用車を覆面パトカーのように違法改造したとして、警視庁が４日、首都高速道路の１００％子会社「首都高パトロール」（東京都港区）社員の男（２２）を道路運送車両法違反（不正改造）容疑で東京地検に追送検したことがわかった。

捜査関係者によると、男は昨年１月頃、自宅駐車場で、日産「スカイライン」にサイレンを鳴らす装置や赤色灯を取り付けるなど違法な改造をした疑い。容疑を認め、これまでの調べに「誰も偽物と気付かないほどの高い完成度」「物心ついた頃から警察や消防のキラキラ光る車両に憧れがあった」と供述しているという。

同庁は、男が昨年１２月１８日、覆面パトカーに似せて違法改造した別の車で都内と埼玉県内を約５４キロ・メートル走り、信号無視などの違反を４５回繰り返したとして、反則切符（青切符）も交付する方針。男は、この車の不正改造容疑で先月１９日に逮捕されていた。

首都高パトロールによると、男は昨年４月に入社。首都高の事故対応や落下物の回収などを担う「巡回業務」を担当し、パトロールカーで緊急走行することもあったという。同社は「社員が逮捕されたことは大変遺憾。厳正に対処したい」としている。