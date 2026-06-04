開催：2026.6.4

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 0 - 7 [ドジャース]

MLBの試合が4日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

2回表、5番 カイル・タッカー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 ARI 0-2 LAD

3回表、3番 フレディ・フリーマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 ARI 0-4 LAD、6番 マックス・マンシー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 ARI 0-5 LAD

7回表、9番 アレックス・フリーランド 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 ARI 0-7 LAD

試合は0対7でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで6勝2敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで3勝5敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、3安打、0打点、打率は.301。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、2安打、0失点、6奪三振、防御率は0.74となっている。

ここまでDバックスは32勝29敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ドジャースは40勝22敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 13:54:25 更新