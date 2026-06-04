泉州電業 <9824> [東証Ｐ] が6月4日後場(14:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比16.3％増の58.4億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の110億円→117億円(前期は92.7億円)に6.4％上方修正し、増益率が18.6％増→26.2％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.9％増の58.5億円に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の150円→160円(前期は150円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比54.4％増の33.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.5％→8.0％に改善した。



株探ニュース