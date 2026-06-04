4日14時現在の日経平均株価は前日比1005.87円（-1.47％）安の6万7396.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は550、値下がりは964、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は705.57円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が123.03円、フジクラ <5803>が34.39円、リクルート <6098>が29.67円、村田製 <6981>が28.56円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を171.97円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が77.23円、ディスコ <6146>が23.53円、京セラ <6971>が18.24円、レーザーテク <6920>が13.95円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は銀行で、以下、海運、機械、空運と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、その他製品が並んでいる。



※14時0分0秒時点



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