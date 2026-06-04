伝説の脱力系カプセルトイ「ハトカー」が、人気ラインアップを集めたベスト版になって帰ってきます。

株式会社キタンクラブは、カプセルトイ「プルバックハトカー THE BEST！」を、2026年6月5日から全国のカプセルトイ売り場にて順次発売します。価格は1回400円（税込）で、ラインアップは全6種です。

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「ハトカー」は、2018年に発売されて話題を呼んだ、ハト型のプルバックトイ。その後シリーズ化され、第5弾まで展開されてきました。今回登場する「THE BEST！」は、これまでのシリーズから人気ラインアップを集めたベスト版です。

本商品は、ミニカーなどでもおなじみのプルバック機構を搭載。後ろに引くとゼンマイが巻かれ、手を離すと勢いよく走り出します。

最大の特徴は、走行中に首を前後へカクカクと動かしながら進むこと。ハトならではの動きをなんともシュールに再現しており、思わず何度も走らせたくなるギミックとなっています。

造形にもこだわっており、ふっくらとしたフォルムや、くりっとした目、ぷっくりした鼻こぶなど、ハトらしいディテールを丁寧に表現。サイズは約50mmで、対象年齢は15歳以上です。

ラインアップは、「ハトカー（改）」「キジバトカー」「伝書鳩カー」「サブレカー」「鳩貴族カー」「鳩笛カー」の全6種。

「ハトカー（改）」は、初代モデルをベースに、より本物のハトに近づけるためメタリックグリーンとメタリックパープルを使用したバージョンで、「ハトカー3」で初登場しました。

そのほか、「キジバトカー」と「サブレカー」はシリーズ第1弾、「伝書鳩カー」はシリーズ第2弾、「鳩笛カー」はシリーズ第4弾、「鳩貴族カー」はシリーズ第5弾から選ばれています。

カプセルから出して飾るだけでもじわじわきますが、走らせるとさらに本領発揮。机の上で首をカクカク動かしながら爆走する姿に、ついハトを応援したくなってしまいそうです。

（c）KITAN CLUB

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060405.html