お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した声優で女優・戸田恵子（68）の“神対応”を明かした。

長年「アンパンマン」の声を担当する戸田とは、家族ぐるみの付き合いという山崎は、現在9歳、6歳、8カ月の3姉妹を子育て中。

自宅に戸田を招いた際の子供たちの反応について「何となく分かってる」と説明。「上の子とかは、もちろん知ってるのを通り越えて、9歳だから大人の対応」と明かした。

そして「2番目が6歳だから、まだ攻めるっていうか」と吐露。戸田の前で「アンパンマンの声をやってよ」と言い出す次女に、焦った山崎は「OK、OK、OK…」と抱きかかえながらなだめる様子を再現し、「そういうのを平気で言っちゃう」と打ち明けた。

また「アンパンマンの絵本を戸田さんが読み聞かせをしてくれて」と回想。戸田のサービスぶりに「子供は普通に聞いてるだけなんだけど、我々のほうがドキドキしちゃう」と話したが、戸田は「普通の声で読んだんですけど」と振り返った。

しかし山崎は「ドキドキしちゃう」と告白。「（地の文の）ストーリーのところはまだいい。アンパンマンのセリフのところに入るわけですよ」と腕を組み、「こうしながらも、“どうなるんだ！？”って」と、平静を装いながらも横目でうかがうそぶりで笑わせていた。