２０２５年３月に他界した映画監督・篠田正浩の多彩な作品世界に改めて光を当てるプロジェクトが没後１年のタイミングで動き出した。

中核は、個性豊かなさまざまな劇場がリレーするように行う回顧上映。その作品世界をさまざまな視点からたどり、未来につないでいくための取り組みだ。最初の上映館でのトークには、篠田の妻であり、映画の同志でもある岩下志麻が登壇。「出会わなかったら今の私はない」と語った。（編集委員 恩田泰子）※文中敬称略

前衛と伝統、溶け合わせて

前衛と伝統、虚構と現実、聖と俗、過去と現在……。１９３１年生まれの篠田は、さまざまな映画で一見、相反するものを溶け合わせながら、日本と日本人という存在を描き出してきた。監督した長編映画は３２作品を数える。

岐阜県生まれ。早稲田大学第一文学部で中世・近世演劇を専攻。在学中に箱根駅伝に出場し２区を走る。１９５３年、松竹大船撮影所に入社し、１９６０年に「恋の片道切符」で監督デビュー。第２作「乾いた湖」以降、大島渚、吉田喜重らとともに“松竹ヌーヴェル・ヴァーグ”を代表する異能として注目を集める。

松竹退社後の１９６７年、独立プロダクション「表現社」を妻の岩下志麻（同年に結婚）と共に設立して自主製作を開始。「心中天網島」など視覚的にも鮮烈な傑作で日本映画を先導。以降も、“少年三部作”（「瀬戸内少年野球団」「少年時代」「瀬戸内ムーンライト・セレナーデ」）や、ベルリン国際映画祭銀熊賞に輝いた「鑓の権三」などで多彩に活躍した。

２００３年公開の「スパイ・ゾルゲ」を最後に監督業を引退。その後は、後進育成に努める一方、日本の芸能史に関する執筆活動を精力的に行い、「河原者ノススメ 死穢と修羅の記憶」で２０１０年、泉鏡花文学賞を受賞した。

つながるレトロスペクティブ

篠田の作品世界をたどる今回のプロジェクトの名称は、「映画監督 篠田正浩 レトロスペクティブ」（主催・表現社）。回顧上映は５月末、まず、東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａル・シネマ 渋谷宮下でスタート（６月１１日まで開催中）。今後も劇場を変えながら続いていく。上映作品は全３２作品の中から、各劇場がそれぞれの視点でセレクトするユニークな形式だ。現段階までにル・シネマを含め六つの劇場が開催を決めている。

映画という魔物にとりつかれて

最初のル・シネマが選んだのは、初期傑作から表現社設立後の代表作を含む６作品。岩下は５月３０日、夫妻にとっての代表作の一つ「はなれ瞽女おりん」の上映後にトークゲストとして登壇。同作や篠田について語った。

同作で岩下は、盲目の女旅芸人おりんという困難な役を見事に演じ、第１回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞など数々の賞に輝いた。ただ、同作に臨む前は「壁」にぶち当たっていたという。「女優は、どちらかと言うと自信過剰じゃないとできない職業ですが、本当に自信をなくしている時期だったんです。そうしたら篠田は、辞めるべきではない、女優をしている時が一番輝いているんだと。何とか立ち直って前を向けました。いつも励ましてくれた」。篠田は最晩年にも岩下を励まし、勇気づけていたという。

夫妻の出会いは、岩下の公式デビュー作となった「乾いた湖」の面接で。「あの作品で出会わなかったら、今の私は本当にないですね」。そして、篠田監督作への起用が続くようになる。「ほかは私、メロドラマが多かった。メロドラマだと運命に流されている役が多いですよね。だけど篠田の作品は自己主張を持った女性だったので、出演の交渉が来るとうれしくて一生懸命やりました」

その後、２人は表現社を設立、公私ともに一緒に歩んできた。共に撮った映画は２２本を数える。トークイベントでは、表現社設立５０周年の節目に篠田が語った言葉も話題に上った。それは、「僕は映画という魔物にとりつかれて岩下と２人でずっと魔物退治をしてきたような気がします」。そして「映画監督として一番ラッキーだったのは岩下志麻と出会ったことです」と言っていたことも。

映画、著作の中に生き続ける篠田

篠田が世を去った後、妻であり同志でもある岩下は「喪失感が大きくて、もう気力が全然なくなって、死ぬことばかり考えていました。そしたら、ある出版社の方が、篠田と私の映画人生についての本を書きませんか、というお話をくださって」。最初は「とても駄目だと思った」という。だが、「お受けして、いざやってみると、（一緒に作った）２２本を見なくちゃいけない、それから篠田の書いた本をいろいろ読まなくちゃいけない。それで篠田が生きているような感じになって、少しずつ元気になってきて、かなり前向きに気持ちを持っていけるようになった気がします」

トークのしめくくりに岩下は、篠田への感謝を語った。「私は、篠田はたぐいまれなる才能の持ち主、本当に素晴らしい人だと思っている。優しいし、思いやりはあるし、そういう素晴らしい人間と一緒に５８年間も一緒に暮らせて、本当に幸せだったと思っております」

公式ウェブサイトや予告編、関連書籍も

今回のプロジェクトでは、篠田の作品世界を紹介する「予告編」映像や公式ウェブサイト（https://www.cinemaclassics.jp/shinoda/）も作られた。

このほか、関連書籍「世界の映画作家 篠田正浩」（キネマ旬報社・編）も今月、刊行される。同書は、岩下志麻インタビューをはじめ、篠田が自作について語ったことばや寄稿を集成した「篠田正浩、全自作を語る」、あらすじや作品データも網羅した全作品解説などを掲載。篠田作品でそれぞれ主要な役を演じた、郷ひろみ（「瀬戸内少年野球団」「鑓の権三」「舞姫」）、長塚京三（「瀬戸内ムーンライト・セレナーデ」）のインタビューもあり、資料としても読み物としても充実の内容だ。

回顧上映が見据える未来

今回、回顧上映を複数の劇場でつないでいくユニークな形式にしたのはなぜだろうか。「この方法しか浮かばなかった」と、プロジェクトを担当する表現社の石黒美和は話す。今、一つの場所で長期にわたり全３２作品の一挙上映を実現する難しさを痛感していたからだ。「それならば、篠田監督とゆかりのある劇場で、少しずつでもいいからちゃんと見せていきたいと思いました」。ル・シネマでの岩下のトークのような機会をできる限り設けて、観客の作品への興味や理解を深められるようにしたいとも話す。

映画館での回顧上映は、若い世代など、これまで篠田作品になじみのなかった層に、名前を知ってもらうためにも重要だと考えているという。「まずは見てもらいたいという気持ちが一番（大きい）ですが、たとえ映画館まで足を運ばなかったとしても『この監督の名前、聞いたことある、最近よく見るよね』と思ってもらえれば」。それが、別の機会に篠田の作品世界に触れる――たとえば、配信サービスでその名を検索して映画を見るきっかけになるかもしれないのだ。

各館での上映を通して、最終的には全作品を網羅することが「理想」だが、上映の切り口や本数を決めるのは各劇場。上映作品が重なるケースもあり得る。このため石黒は、さらに参加劇場の輪を広げて「コンプリート」につなげていきたいという。

篠田作品の上映素材のほとんどは、３５ミリ・フィルム。今回のプロジェクトでの上映は、多くの作品でフィルムならではの味わいを堪能できる好機でもある。ただ、映画上映のデジタル化が進んだ今、シネコンや海外映画祭などでの上映素材の主流はフィルムではなくデジタル素材のＤＣＰ。今後も篠田作品を広く長く見られるようにするためには、ＤＣＰ化しておくことが望ましいが、そのためには当然費用がかかる。

「まずは国内でもっともっと見てもらいたい」と石黒。その上で、篠田生誕１００年となる２０３１年に向けデジタル素材の整備に「つなげられれば」という思いがあるという。「監督の作品は海外でもしっかり評価をされていましたから、生誕１００年の節目には海外でも改めてきちんと上映できるようになっていないと、とも思っています」

各劇場の抱負

現在までに特集上映を決めた劇場はル・シネマを含めて六つ。それぞれどんな狙いでプログラムを組んでいくのか。あるいは組んだのか。各劇場に尋ねてみた。

＜東京・渋谷＞Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下（６月１１日まで開催中） 中村由紀子

上映作品は６本。プロジェクト最初の上映なので、篠田正浩監督が岩下志麻さんと初めて仕事をした「乾いた湖」、初時代劇だった「暗殺」、そして表現社製作による第１回作品だった「あかね雲」という、三つの「最初」の作品を入れました。残る３本は、「乾いた花」「心中天網島」「はなれ瞽女おりん」。篠田作品を知らない若い方も驚きと感動に打たれる作品ばかりだと思います。

＜東京・渋谷＞シアター・イメージフォーラム（８月開催） 山下宏洋

我々が上映を予定しているのは、「夕陽に赤い俺の顔」。イメージフォーラムと縁の深い寺山修司脚本ということで選びました。１９６１年の松竹作品ながら、日活アクションのような雰囲気もあるご機嫌な作品。篠田作品としては異色だと思いますが、戦後日本の前衛芸術表現を牽引した２人の若かりし頃の協働、映画に満ちるエネルギーをぜひ見てほしいです。

＜東京・池袋＞新文芸坐（９月開催） 後藤佑輔

フィルモグラフィー後期の作品にスポットを当て、戦中・戦後に生きる市井の人々の営みを描いた作品や、史実をもとにしたエンターテインメント大作を通して、監督の多面的な魅力に迫ります。

＜大阪＞シネ・ヌーヴォ（９月開催） 山粼紀子

シネ・ヌーヴォでは２０１９年に篠田監督の米寿を記念して、当時上映可能だった２９作品の大特集を行いました。（監督の）ご来場はかなわなかったのですが、いただいた温かいビデオメッセージを観客の皆さんと一緒にスクリーンで拝見し、米寿をお祝いしました。今度の特集上映では、各地の映画館の皆さまと一緒に開催できることがとても楽しみです。より多くの方に新たな映画の魅力に出会っていただけることを期待しています。

＜東京・渋谷＞ユーロスペース（１１月開催） 北條誠人

篠田正浩監督はいろいろな才能のある人々と映画をつくってきました。原作者に脚本をお願いしたり、伝統あるスタジオの巨匠といわれる撮影監督とがっつり組んだり、もちろん初期作品からの脚本家や作曲家、主演女優と協働をつづけてきました。もうひとつ気になるのが、日本の歴史の変わったところ変わらないところの描き方であり、日本人論、日本文化論が作品から横溢（おういつ）していること。

ユーロスペースでの特集上映は作品つくりの自由さと映画で描く日本文化論、日本史観をお見せしたいと思います。今年は長い間、篠田監督と一緒に映画つくりに携わってきた作曲家の武満徹さんの没後３０周年でもあるのでそこにも注目したいです。

＜岐阜＞ロイヤル劇場（秋開催） 大野信浩

岐阜は篠田正浩監督の出身地。ロイヤル劇場の前身は青雲館という古い劇場なのですが、篠田監督が「スパイ・ゾルゲ」公開時の舞台あいさつにいらした時に、色紙に「ぼくは映画を青雲館で学んだ」と書いてくださって、みんなで感激していました。今度の特集上映では、出身地ならではの形でイベントも盛り上げていけたら、と思っています。