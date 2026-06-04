ファミリーマートにて、大人気アニメ『ブルーロック』とコラボレーションした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンを開催！

対象のお菓子を買うともらえるオリジナルグッズや、ファミマ限定デザインのブロマイドなど、“エゴイスト”たちが集結した限定グッズが多数登場します☆

ファミリーマート アニメ『ブルーロック』コラボキャンペーン「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」

開催期間：2026年6月2日（火）から順次

開催店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗

ファミリーマートは、大人気アニメ『ブルーロック』とコラボレーションしたキャンペーン「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」を開催。

ファミマカラーのオリジナルユニフォームを着用した一人ひとりの表情の違いにこだわった描きおろしイラストや、繊細な魅力を楽しめる特別な“線画”デザインを使用したファミマ限定オリジナルグッズが登場します。

対象のお菓子を買ってもらえる限定オリジナルグッズ

期間中、対象のお菓子を2個同時に購入すると、ファミマでしか手に入らない限定オリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

第1弾「A4クリアファイル」

配布開始日時：2026年6月2日（火）10:00〜

種類：全6種類

オリジナル描きおろしイラストを使用したクリアファイル。

あの名コンビデザインや、ファミマでしか手に入らない特別な“線画”を使用したデザインになっています。

第2弾「スマホスタンドキーホルダー」

配布開始日時：2026年6月9日（火）10:00〜

種類：全6種類

オリジナル描きおろしイラストを使用した、揃えると繋がるデザインのスマホスタンドキーホルダー。

スマートフォンで動画を見る際に便利なスマホスタンドとしても、またキーホルダーとしても使用可能です。

ファミマのアプリ「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間：2026年6月2日（火）〜6月22日（月）

応募期間：2026年6月2日（火）〜6月26日（金）

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のお菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプをためてお好みのコースに応募すると、抽選で合計115名さまに『ブルーロック』グッズなどが当たります。

・スタンプ2個コース：ファミマポイント500円分（100名さま）

・スタンプ6個コース：コミックスセット（1巻〜最新39巻）（10名さま）

・スタンプ10個コース：「ブルーロック VS. U-20 JAPAN Blu-ray（特装限定版）」全2巻セット（5名さま）

「ブルーロック」ファミリーマートオリジナルグッズ

発売日：2026年6月9日（火）10:00以降順次発売 ※地域によって発売開始日が異なります

発売地域：全国約1,800店舗

オリジナル描きおろしイラストを使用した、ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムが発売されます。

ブルーロック アクリルスタンド

価格：1,870円（税込）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全6種のアクリルスタンドです。

ブルーロック 缶バッジ

価格：550円（税込）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全12種の缶バッジです。

ファミマオンライン限定グッズ予約販売

予約申込期間：2026年6月9日（火）10:00〜6月22日（月）23:59

商品お渡し期間：2026年8月21日（金）〜9月3日（木）

ファミマオンラインでも限定グッズの予約販売を実施。

ブルーロック アクリルスタンドセット

価格：3,740円（税込）

種類：A（潔 世一＆蜂楽 廻）／B（凪 誠士郎＆御影 玲王）／C（糸師 凛＆糸師 冴）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全3種のアクリルスタンドセットです。※セットごとに異なるステッカーが付属します。

ブルーロック 缶バッジ6種セット

価格：3,300円（税込）

種類：A／B共通（潔 世一、蜂楽 廻、凪 誠士郎、御影 玲王、糸師 凛、糸師 冴）

オリジナル描きおろしイラストを使用した全2種の缶バッジセットです。※A／B共通のステッカーが付属します。

「ファミマプリント」期間限定ブロマイド

販売期間：2026年6月9日（火）10:00〜9月1日（火）23:59

価格：L判 200円（税込）、2L判 300円（税込）

発売地域：全国

販売方法：各6種ランダム形式

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『ブルーロック』のオリジナル描きおろしイラストを使ったブロマイドを発売いたします。

ブルーロック 観戦チケット風ランダムブロマイド

サッカー観戦チケット風のデザインのブロマイドです。

ブルーロック 証明写真風ランダムブロマイド

オリジナル描きおろしイラストを使用した証明写真風のブロマイドです。

ファミマカラーのユニフォームを着たキャラクターたちの限定グッズが盛りだくさん！

ファミリーマートのアニメ『ブルーロック』コラボキャンペーン「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」は、2026年6月2日（火）より順次開催です☆

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品や商品は、なくなり次第終了となります。

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