光岡自動車、11月に“新型車”正式発表へ ティザー画像公開「楽しくワクワクする『ミツオカらしさの原点』を…」
光岡自動車は4日、公式サイトで2026年11月発表する“新型車”のティザー画像を公開した。
【写真多数】現代によみがえった旧車…光岡自動車『M55 RS』内外装全部見せ
同車はティザー画像とともに、今後のスケジュールを発表。「現時点での詳細はお伝えできませんが、楽しくワクワクする『ミツオカらしさの原点』を今後も公式SNSや特設サイトを通じて順次情報を発信してまいります」と発表した。
■発表までのスケジュール概要
2026年6月4日：第1弾ティザー画像を公開
2026年7月：第2弾公開予定
2026年8月：第3弾公開予定
2026年9月：第4弾公開予定
2026年11月：正式発表
【写真多数】現代によみがえった旧車…光岡自動車『M55 RS』内外装全部見せ
同車はティザー画像とともに、今後のスケジュールを発表。「現時点での詳細はお伝えできませんが、楽しくワクワクする『ミツオカらしさの原点』を今後も公式SNSや特設サイトを通じて順次情報を発信してまいります」と発表した。
■発表までのスケジュール概要
2026年6月4日：第1弾ティザー画像を公開
2026年7月：第2弾公開予定
2026年8月：第3弾公開予定
2026年9月：第4弾公開予定
2026年11月：正式発表