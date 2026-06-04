お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が4日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。大手回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイト（SNS）に投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、埼玉県警が威力業務妨害容疑で、同県毛呂山町の無職の男（43）を逮捕したことについてコメントした。

逮捕容疑は5月27日午前11時20分ごろ、県内の店舗で注文して届いた商品に食器用洗剤のようなものをかける動画を撮影し、SNSに投稿して運営会社に苦情対応させるなど業務を妨害した疑い。会社側が今月1日、県警に被害を相談した。

県警によると「注文したマグロに液体をかけた。SNSの再生回数を増やしたかった」と供述している。

この事件についてコメントを求められた高橋は「こういう行為をちゃんと取り締まれる、もっと素早くちゃんと取り締まれる法整備とかも進めるべきやなと思います」と自身の考えた話した。

SNS上には商品に食器用洗剤のような液体をかける様子が拡散されている。県警が店内の防犯カメラなどを捜査し、容疑者が関与した疑いが浮上した。容疑者宅から、使われたとみられる食器用洗剤の容器を押収。容疑者は「水を入れていた」と話している。

運営会社は5月27日に客からの問い合わせで投稿動画を確認した。広報担当者は「このような迷惑行為は容認できない」とし、容疑者への損害賠償請求も視野に対応する方針を示した。