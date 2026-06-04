◇ナ・リーグ ドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達した。

試合後、大谷は「前回よりは良かったかなと思います。すごく良かったかは分からないけど、前回よりは確実に良かったです」と投球を振り返った。要因として「動き方の違いかなと。ブルペンから良かったですし、1週間、中での修正がしっかりできたのかなと思います」と自己分析し、うなずいた。

そして、防御率0・74、OPS・941という数字に「数字のバランス的には非常に、特にOPSに関しては上がってきてるのは良いことですし、少し出塁よりにOBP（出塁率）よりにちょっと偏っている数字ではありますので、もう少し長打率が高くなってくればよりベストかなとは思っています」と打撃に関しても状態がいいと語った。

投手として6回2安打無失点と力投し、打撃でも3安打2四球で5度出塁し、投打でフル回転。「マウンドの方がちょっと暑くは感じたので、でも打席も集中しながら四球も取って、それが点につながっていくっていうことは、それだけピッチングの面にも助けになるので、多くの点を取れるっていうのは、それだけ自分にとっても大事なこと。いいアットバット（打席）だったなと思います」とうなずいた。