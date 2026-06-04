アムネスティ・インターナショナル日本からの発表です。

【映像】ハラスメントの申立てに関する報道について

「ハラスメントの申立てに関する報道について

現在、当法人の職員によるハラスメントの申立てについて、複数の報道がなされております。

当該ハラスメントの申立てについては、独立した立場の弁護士による調査を行っており、2026年6月末までに調査結果を受領する予定です。理事会としては、同調査の結果を受けて、適切に対応してまいります。

また、理事会は、当該職員からのハラスメントの申立てを受けてから調査開始まで時間を要したことについて、当該職員に対して謝罪する旨のコメントを2026年5月1日に公表しております。現在、ハラスメント防止規程の改定に向けた検討を進めるなど、ハラスメントへの対応体制の改善に向けた組織的な取組みを進めております。

理事会は、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の確保に向けて、引き続き取り組んでまいります。

今般の報道について、当法人の会員・サポーターの皆様をはじめとする関係者の皆様にはご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）