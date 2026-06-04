【映像】広瀬すずと伊藤沙莉の息の合ったトーク

6月3日、俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（32）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が出演する「ザ・プレミアム・モルツ」の新CMが公開された。

8日から放送される新CMは、「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズ。今回のCMは星を眺めながらビールを飲む、かけがえのない時間を堪能するというストーリーだ。

CMにちなみ、「もし今、願いがひとつ叶うなら？」という質問に、広瀬と伊藤が壮大な願い事を明かした。

広瀬「舞台の台本を読んだ時、『これ、いつ覚えるんだろう？』と思った。ドラマや映画だと（セリフを）入れて、忘れての作業だからセリフの量が慣れている感覚もある。台本1冊を覚えるとなると『パッとセリフを覚えられる能力がほしいな』って思う。あと、無限の体力がある能力がほしい。スーパーマンになりたい！」

伊藤「休みの日の限られた時間の中で、1日会いたい友達だったり、家族にも最近会えていないとなった時、パンクしそうになる。どデカいマンションに（会いたい人）全員を近場に住まわせて、そういうところに住みたい」

広瀬「昨日、全く同じことを言っている人がいた」

伊藤「誰だろう？」

広瀬「『真下の部屋は嫌だけど』って」

（『ABEMA Morning』より）