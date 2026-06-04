Elgatoと、モジュール型デスクシステムを展開するPREDUCTSは、共同展示『WORK FLOW 自由を配置する道具展』を6月11日から6月14日まで、PREDUCTSの拠点「PREDUCTS FACTORY」（東京都世田谷区）で開催することが発表された。

Elgatoは親会社であるCORSAIR®（NASDAQ: CRSR）傘下のクリエイター向けテクノロジーブランド。配信、動画制作、デザイン、音楽制作、リモートワークなど多様化するクリエイティブのあり方に対応するハードウェア・ソフトウェアを展開している。一方のPREDUCTSは、柔軟なカスタマイズ性とミニマルなデザインを軸に、デスクシステムを通じて道具と環境を提案するブランドである。

本展示では、Elgato製品とPREDUCTSのデスクシステムを組み合わせ、両ブランドが持つ機能性とデザイン性を最大限に活かしたクリエイティブ空間を提案する。会場となる「PREDUCTS FACTORY」は、PREDUCTSにとってのものづくりの拠点であり、ブランドを体現する空間に位置づけられている。

展示は4つのテーマに分かれており、それぞれ異なるワークスタイルに合わせたプロダクトを配置している。すべてのデスクセットアップに配置されるStream Deckは、Elgato Marketplaceを通じてダウンロード可能なプラグイン・アイコンパックで、各デスクテーマに合わせて最適化されているという。

「DOME for CONTENT CREATION」は、ウォールナット天然木のデスクに映像コンテンツ制作向けのプロダクトを組み合わせたセットアップ。ディスプレイ内蔵型テレプロンプター「Prompter XL」や、省スペース性と耐久性を備えた「Key Light」などを配置している。

「ATELIER for DESIGN」は、ホワイトオーク天然木を用いたデザインワーク向けの環境。Stream Deckによるショートカット運用に加え、コミュニケーション向けに「Wave:3 MK.2」を組み合わせている。

「METRO for GAMING / STREAMING」は、マットブラックで統一されたゲーマー・配信者向けセットアップ。音声ルーティングを最適化するオーディオミキサー「Wave XLR Pro」や、PC操作・映像・音声・配信ソフトのコントロールを集約する「Stream Deck + XL」を配置している。

「POLAR for VTUBING」は、ホワイトとライトグレーを基調としたVTuber向け環境。デバイスもホワイトカラーで統一し、「Stream Deck +」や、ガススプリング式アームによりマイクポジションを自由に調整できる「Wave Mic Arm Pro」を組み合わせている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）