ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」のグッズ事前販売を6月3日18時よりにじさんじオフィシャルストアにて開始する。

【画像あり】ゴシックと貴族衣装を活かしたグッズたち 全15種ラインナップ

あわせて展開されるグッズは、ペンライト、Tシャツ、フリル付きマフラータオル、トートバッグ、BIGうちわ、うちわケースショルダー、ペンライトカバー、魔物クッキー、背景付きアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、ランダム缶バッジ、封筒入りステッカーセット、フロッキーマスコット/マスコット、フロッキーマスコットポーチ、ジュエルソープ＆レンチキュラーカードの全15種類。なお、魔物クッキーはにじさんじオフィシャルストアでは取り扱われず、会場販売のみとなる。

ペンライトは全長245mmで、BLOOD RED、GRAY、BLACK、VIOLET、PURPLE、LIGHT BLUE、RED、ORANGE、YELLOW、DARK BLUEの10色に発光する仕様。

Tシャツはチュールがセパレート可能なデザインとなっており、背景付きアクリルスタンドやペンライトカバーでは葛葉に加え、へーベル石田もラインナップに登場する。

販売は受注ではなく在庫販売となり、期間内でも売り切れとなる場合がある。発送予定は9月中旬以降。あわせて、当日会場販売の実施も決定している。

にじさんじオフィシャルストアでは、購入特典として税込3,000円ごとに「ランダムジュエルカード（全4種）」が1枚プレゼントされる。1会計あたりの最大付与数は20点まで。会場購入特典としては、会場内オフィシャルグッズ販売ブースで税込5,000円以上購入した来場者に「ファンネームカード（全1種）」が1点プレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）