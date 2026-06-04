◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で自身４連勝となる６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続となる複数安打となる４打数３安打、２四球で打率が３割１厘となり、チームの快勝に貢献した。ドジャースはブレーブスに続いて３０球団で２番目の速さで４０勝に到達した。

大谷は「前回よりはよかったかなとは思います。すごくよかったかはちょっと分からないですけど、前回よりは確実によかったんじゃいないかなと思います」と投手としての制球面に手応えを口にしながら、「マウンドが暑く感じたので、でも打席も集中しながらフォアボールもとってそれが点につながっていくということはそれだけピッチングの面の助けになるので、多くの点を取れるということはそれだけ自分にとってもベストなことなのでいいアットバット（打席）だったと思います」と投打での活躍に納得の表情だった。

投打でフル回転した。１回表先頭の１打席目に二塁への内野安打で出塁。得点にはつながらなかったが、マウンドに上がる前から全力疾走で７試合連続安打、１９試合連続出塁となった。投げては３回まで１人の走者も出さない完璧な立ち上がり。２回にタッカーの５号２ランで援護点となる先制点をもらうと、３期には先頭で四球を選んで出塁したのをきっかけに３点を奪ってリードを５点に広げた。

４回の３打席目も四球を選んで出塁。４回裏には２死から初安打となる右翼線への二塁打をモレノに浴びたが、アレナドをこの日最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）直球で三ゴロに打ち取った。５回も３者凡退で抑えると、６回の４打席目も右前安打で４打席連続出塁。６回裏は１死からの四球と安打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、キャロルを二ゴロ併殺打に打ち取った。

規定投球回にはあと１イニング足りなかったが、防御率０・７４はＭＬＢ全体でトップ相当。圧巻の４登板連続勝利で、被打率１割４分４厘もトップに相当する数字となった。９回の６打席目にはこの日３本目の安打となる右前安打。打率も３割を超えて３割１厘になった。３登板連続で登板日の本塁打とはならなかったが、投打でチームをしっかりと勝利に導いた。

試合前にあす４日（同５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦は休養のためスタメンを外れることをロバーツ監督が明かしていた。