◆米大リーグ Ｄバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、投げては６回２安打無失点で今季の日本人単独トップとなる６勝目。打っては４打数３安打２四球、５出塁と二刀流で躍動し、ナ・リーグ西地区首位のチームは今季４０勝に到達した。

大谷はこの日で０・７４となった防御率は規定投球回（試合数×１イニング）までわずかに１イニング届かなかったが、メジャー全体の“隠れ１位”を継続。２２年９月以来の４登板連続白星となった。被打率１割４分４厘、ＷＨＩＰ（１回あたりに出す走者）０・７９と異次元の数字が並んでいる。この日最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測し、８９球で６三振１四球という内容だった。

初回のマウンドに上がる前。１回表の第１打席で二塁内野安打を放ち、７試合連続安打＆出場１９試合連続出塁とした大谷は休む間なくマウンドへ。それでも、３回まで１人の走者も出さないパーフェクト投球と圧巻の立ち上がりを見せた。

味方が３回までに５点リードを奪う中、４回。大谷は２死からモレノの一塁線を破る二塁打で１０イニングぶりに安打を許したが、続くアレナドを三ゴロに打ち取った。６回は１死から米通算２００与四球となるこの日の初四球などで一、二塁のピンチを招いたが、２番キャロルを二ゴロ併殺。大谷はグラブをたたいて喜びを表した。

打者としては１９００年以降で史上５人目となる３登板連続アーチはお預けとなったが、４試合連続マルチ安打となる今季最多タイの３安打で打率３割１厘に上昇。２四球を含めて５出塁と常に塁上をにぎわせた。最近６試合で３度の猛打賞と手がつけられない状態になっている。

この日の試合前、ロバーツ監督は登板翌日となる４日（同５日）の試合で大谷をベンチスタートさせることを明言。「今日は思い切り力を使い切っても大丈夫だと思っているし、その代わり明日は完全に休ませることができると考えている。ただし、試合終盤の大事な場面で必要になれば（代打などで）出場可能な状態にはしておく」と説明していた。１０連戦中の“休養”前日に投打で輝きを放った。