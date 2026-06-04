映画館で“両隣のカップル”に「席を代わってくれませんか？」と言われ衝撃！ まさか「2人の荷物置き」として“1席開けて予約”してたなんて…お金を払ってプレミアムシートなどに座るべきですよね？ 対処法も確認

映画館での客同士の座席交換はおすすめしない

SNSなどでは映画を見る際にあえて1席空けてチケットを取り、誰も真ん中に座らなければ荷物を置いて広々と利用する・誰かが来れば交渉して座席を代わってもらうという人について、たびたび話題になります。

他にも、満席で並びの席が取れずに1席ずつチケットを取り、後から劇場内で座席の交換を交渉するなど映画館内で客同士が座席を交換することもあるようです。

「座席を代わってもらえませんか？」と交渉された際、1席ずれるだけなら視界が大きく変わるわけではないので、安易に応じてしまう人もいるでしょう。

筆者も以前、映画館の劇場内で座席を代わってほしいと声を掛けられました。友人同士のグループの間で映画を見るのは気まずいと感じて交換してしまいましたが、基本的に映画館で客同士が勝手に座席の交換をするのはおすすめしません。



映画のチケットは購入後のキャンセルや変更が不可の場合もある

映画館のチケットは、一度チケットを購入・発券すると指定券の変更やキャンセルができないと決められている場合があります。

映画のチケットは指定された劇場の指定された座席に座る権利を得ていることになるので、客同士が勝手に座席を交換することは、トラブルにつながる可能性があります。客同士での座席の交換はトラブルのもとになるので、控えておくべきでしょう。

また、映画館の空席は荷物置きなど勝手に使っても良いスペースではありません。始めから荷物置きにするためにあえて1席離れた状態でチケットを2席購入して、3席分のスペースを使うのは劇場のルールやマナーに違反しています。



荷物置きスペースがある座席がおすすめ

映画館では通常のシートよりも広々としたスペースで映画を観賞することができる特別な劇場や座席を設けていることがあります。荷物置きスペースがある座席や、専用ラウンジを利用できる劇場、映画鑑賞中にスマホを充電できる設備を備えた座席など、映画を見るだけではない体験ができるところもあります。

劇場全体で高級感に特化したプレミアムな映画館もあれば、通常の映画館で一部分だけ広々とした座席になっているプレミアムシートタイプの劇場もあります。

劇場によっては、追加料金を払うことで荷物置きスペースがある広々とした座席で映画鑑賞をすることができるので、映画館で隣の人との距離が気になってしまう人や荷物を置く場所を確保したい人にぴったりです。



勝手な座席交換はトラブルの原因になるので、スタッフに相談しよう

映画館は購入したチケットのキャンセルや変更はできないといった規約がある場合があり、客同士で勝手に座席を交換することは、座席指定のルール上トラブルにつながる可能性があります。

もし、映画館を利用していて座席の交渉を持ちかけられたら、劇場のスタッフに相談するのがおすすめです。近年の映画館では、個室空間に近い座席でより映画の没入感を味わうことができるプレミアムな劇場や通常のシートよりも広く、荷物置きスペースがあるシートが登場しています。

2名で映画を見る際にあえて1席空けてチケットを取り、もしも間に人が来たら交渉するという不確定な方法をとるくらいなら、追加料金を払って荷物置きスペースを確保できる座席を選んだほうが良いのではないでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー