“群馬の親戚”の葬式に「香典1万円」包んだら、母に「新生活だから1000円でいい」と言われ驚き！ 出費が少なくて助かりますが、失礼になりませんか？ 香典返しのマナーも確認

一般的な香典の相場はどれくらい？

まずは、一般的な香典の相場を簡単におさらいしましょう。香典の金額は、故人との関係性や、包む側の年齢によって異なります。



・親族（親、兄弟、祖父母など）：1万～10万円程度

・友人、知人、会社関係：3000～1万円程度



親戚の葬儀であれば、1万円から3万円程度を包むのが一般的です。そのため、親戚の葬儀に向けて「1万円」を用意したのは、一般的なマナーとしては極めて妥当な行動と言えます。



群馬独自のルール「新生活」とは？

では、用意した1万円に対して「新生活だから1000円でいい」と言われるのはなぜでしょうか。

「新生活」とは、群馬県を中心とした一部の地域で行われている、葬儀における独自の風習のことです。こうした地域の葬儀では、受付が「一般」と「新生活」に分かれていることも珍しくありません。

新生活で香典を包む場合、金額の相場は1000～3000円程度と、一般的な香典に比べてかなり低く設定されています。

この文化は、戦後の混乱期に全国的に推し進められた「新生活運動」に由来します。当時は物資もお金も不足しており、冠婚葬祭における見えや虚飾を廃し、生活を立て直そうという目的がありました。

全国的には次第に廃れてしまいましたが、群馬県など一部の地域では「遺族も参列者も、お互いに経済的な負担を減らそう」という合理的な助け合いの精神として、現在も色濃く残っているのです。



「新生活」の場合、香典返しはどうなる？

新生活が一般的な香典と大きく異なるもう1つのポイントが、「香典返し」です。

通常の香典では、いただいた金額の3分の1から半額程度の品物を返す「半返し」というマナーがあります。しかし、「新生活」の趣旨は前記の通り、「遺族と参列者の経済的・精神的な負担を減らすこと」です。

そのため、新生活の受付で少額の香典（1000～3000円）を渡す場合、香典返しは辞退するのが基本ルールとなります。遺族から後日お返しの品が送られてくることはなく、当日に数百円程度の「会葬御礼（お茶やタオルなど）」を受け取るのみにとどまります。

参列者は急な出費を抑えることができ、遺族側も香典返しの手配や費用負担を免れるため、双方にとって非常にメリットの大きいシステムと言えます。



まとめ

「新生活」という風習は、決してケチっているわけやマナー違反ではなく、「お互いに無理をせず助け合おう」という温かい思いやりから生まれた合理的なシステムです。

もし該当する地域で「新生活で」と案内された場合は、戸惑う必要はありません。ありがたくその地域の風習に従い、浮いたお金は故人へのご供養の気持ちとともに、ご自身の生活のために大切に使いましょう。

執筆者 : 宇野源一

AFP