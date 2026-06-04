幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が、自身不在のビジネスインフルエンサー界隈で相次ぐ騒動やバトルに驚きの声を上げた。

箕輪氏は４日、Ｘに「なんかビジネスインフルエンサーたちが揉めたりトラブったりしてるのに俺だけフットサルとか恋愛相談とか野営とかしてる。ジャンルがおかしくなってきた」と投稿した。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬ ＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」では堀江貴文氏が元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏や料理研究家のリュウジ氏、ラーメンＹｏｕＴｕｂｅｒのＳＵＳＵＲＵ氏とのリング上での対戦を要望。また出演者の元埼玉・志木市議の与儀大介氏とはＸ上でバトルを繰り広げている。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」では虎の価値を試算するシミュレーターが作成されたことに二代目主宰の林尚弘氏がＩＰの無断使用や主宰交代の動きに作成者の処分を示唆し、虎が相次いで謝罪する騒動に発展している。

またＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＬＡＳＴ ＣＡＬＬ（ラストコール）」に出演していた六本木の人気キャバ嬢のゆいぴすはマンジャロ推奨騒動で炎上し、前日に謝罪していた。ゆいぴすがアンバサダーになっていたオンラインサービスに出資していた溝口勇児氏も謝罪していた。

堀江氏や溝口氏、林氏らと親交が深い箕輪氏は、これまでなら炎上のど真ん中で、むしろたきつけている側だったが、今回は一連の騒動に苦言を呈しつつも一歩距離を置いているだけに冒頭の「ジャンルがおかしくなってきた」という発言となったようだ。