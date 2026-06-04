【びっくりドンキー】ピーチデザート4品を期間限定で販売!パフェやサンデー、シフォンケーキなど

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」を2026年6月10日から販売する。

今年は、「ピーチデザート」メニュー全4品をラインアップ。ピーチソースを刷新し、桃の果肉感をより感じられる味わいに仕上げた。いずれも、朝10時から販売する。

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◆ピーチパフェ 税込980円

北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった。中にはピーチゼリーと杏仁が入っており、味・香り・食感の三拍子が揃ったパフェに仕立てた。

◆ピーチサンデー 税込590円

北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、爽やかなサンデー。ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームの組み合わせが楽しめる。

◆バニラアイスのピーチシフォンプレート

単品:税込740円

コーヒーセット:税込840円

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをかけ、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた。

※コーヒーセットのコーヒーは、「ホットコーヒー(シングルオリジン･ブレンド)」、「アイスコーヒーS(シングルオリジン･ブレンド)」の4種から選べる。

◆ジョッキパフェ(ピーチ) 税込1,780円

白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のあるメニュー。

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