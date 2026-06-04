NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは女優・河合優実が務めると発表した。27年後期の作品は現時点で公式発表されておらず、異例の発表となった。これについて、制作陣は「今回うちのほうが早く決まりましたので早く発表させていただいた」と説明した。

現在は26年前期として見上愛・上坂樹里W主演の「風、薫る」が放送中。同局は昨年11月に、27年前期の作品「巡るスワン」の発表会見を行った。ヒロインは森田望智で、脚本はお笑い芸人のバカリズムが手掛ける。

今回、27年後期の発表より先に28年前期の発表会見が行われた。同局の連続テレビ小説は、東京と大阪の放送局が1作ごとに交代で制作。27年後期は大阪制作となる。

制作側は取材に対し、「27年後期の脚本、キャスティングにはトラブルなどはない」と主張。「今回うちのほうが早く決まりましたので早く発表させていただいた」と説明し、「大阪の方も順調に進んでいる。近々発表できると思います」と期待を込めた。

過去には18年後期「まんぷく」と19年前期「なつぞら」のヒロイン発表が前後したが、作品の発表が前後することは極めて異例。朝ドラファンからは「大阪制作で何かあったのか」などと心配する声も上がっていた。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】

27年前期「巡るスワン」森田望智

26年後期「ブラッサム」石橋静河

26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里

25年後期「ばけばけ」郄石あかり

25年前期「あんぱん」今田美桜

24年後期「おむすび」橋本環奈

24年前期「虎に翼」伊藤沙莉

23年後期「ブギウギ」趣里

23年前期「らんまん」神木隆之介

22年後期「舞いあがれ!」福原遥

22年前期「ちむどんどん」黒島結菜

21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈

21年前期「おかえりモネ」清原果耶