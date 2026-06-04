◇ナ・リーグ ドジャース7―0Ｄバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地フェニックスでダイヤモンドバックス戦に先発し、6回を2安打無失点、6奪三振に抑え、今季6勝目を挙げた。ドジャースは2連勝で40勝に到達し、今季最多の貯金18とした。

序盤は荒れ気味だった大谷。初回、1番のペルドモには2球目の99.6マイル（約159キロ）が膝元を襲い、2回先頭の4番アレナドには2球目の97.5マイル（約157キロ）が顔付近にすっぽ抜けた。また、3回1死からは8番フェルナンデスへの初球のスイーパーがすっぽ抜け、同じく顔付近への投球となった。特にアレナドへの一球は、通算361本塁打の主砲がのけぞって倒れ込むほど。敵地からはどよめきが起こったが、空振り三振斬り。フェルナンデスも空振り三振に仕留め、5回までに6三振を奪った。味方打線は2回に2点、3回に3点を奪うなど着実に援護した。

大谷は4回2死からモレノに右翼線二塁打を許し、パーフェクトは途絶えたが、次打者アレナドは、この日最速の100.4マイル（約162キロ）直球で三ゴロに抑えた。6回は1死から四球と安打で一、二塁とされたが、2番キャロルを初球の直球で二ゴロ併殺に仕留め、右拳を握って大きく吠えた。7回以降はJ・ヘルナンデスが2回、ドライヤーが1回を無失点。完封リレーで快勝した。

試合前時点で0.82だった大谷の防御率はさらに良化して0.74に。今季の投球回は「61」とし、7回まで投げれば到達した規定投球回「62」には届かなかったが、打率3割に乗せた打撃とともに、二刀流の快進撃はまだまだ続きそうだ。