◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)

ダイヤモンドバックスとの3戦目に挑んだドジャース。投打二刀流で出場した大谷翔平選手の躍動もあり、完封勝利での2連勝としました。

これが今季10登板目となった大谷選手。初回の第1打席では力走でセカンドへの内野安打をもぎ取り、息を整えつつ1回裏のマウンドへあがります。立ち上がりは少し制球に苦しみ、相手打者にヒヤリとする球を投じる様子も。それでも3回まで連続で三者凡退を記録しました。

これに応えるべく序盤から打線が奮起。2回の先頭打者ムーキー・ベッツ選手の打球が相手のエラーを誘い出塁すると、続くカイル・タッカー選手が先制の2ランホームランを放ちました。

援護を受けた大谷選手は、汗をにじませながらも6回を無失点に抑える力投。89球を投げ、被安打をわずか2本に抑えました。この日は時折、間を取りながらタイミングをずらして打者をほんろう。6つの三振も奪います。

さらに打者としても圧巻の躍動。初回のヒットに続き、2打席連続で四球を選び出塁すると、第4打席ではしっかりとはじきかえしてライトへのヒットを記録しました。第5打席は三振に倒れるも、6打席目ではバットを折りながらもライトへのヒット。3安打5出塁と打率.301としました。

この大谷選手の躍動もあり、ドジャース打線は得点を量産。3本のタイムリーなどでも得点を重ね「7-0」の完封勝利としました。