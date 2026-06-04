NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは河合優実が務めると発表。脚本は宮藤官九郎氏。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となった。

宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」で脚本を担当。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成長と、ローカルアイドルとしての活躍を描き、一世を風靡（び）した。

今回は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。物語上は杜（もり）テル子と杜（もり）モ吉として描かれる。

宮藤氏は「（主人公の）子さんが思ったことを全て口に出すタイプ、さんがあまり喋らないいきなり癇癪を起こす。相容れない二人に見えるといいな。対極の存在として描けるといい、そういう方にやっていただけたら」と思いを吐露。

タイトルの「ほんのモキチ」の意味を聞かれ「気持ちと引っ掛けました。気持ちってすごいいい言葉、気持ち右とか気持ち多めとか。ちょっとって言葉が入ってる。40個くらい考えて20個くらい候補出した」と説明。「輝子さんが主人公だけど輝子さんがそう思ってるってことであえて旦那の名前をタイトルにしました」と真意を明かした。

番組サイトでも「家庭で絶大な存在感を示すテル子に対し、大黒柱で偉人なのに、「ほんの」小さな立場のモ吉。そんな夫婦の物語であることと、『キモチ（心）』の健康をテーマにしたドラマであること」と由来を説明している。

東北舞台作品に携わるにあたって、「あまちゃんのときは地元の人から何で岩手？と。今回山形なんですけど。行ってみて分かった、ほとんど宮城。東北の人は東北のメンタリティが分かる」と話した。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】27年前期「巡るスワン」森田望智 ／ 26年後期「ブラッサム」石橋静河 ／ 26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里 ／ 25年後期「ばけばけ」郄石あかり ／ 25年前期「あんぱん」今田美桜 ／ 24年後期「おむすび」橋本環奈 ／ 24年前期「虎に翼」伊藤沙莉 ／ 23年後期「ブギウギ」趣里 ／ 23年前期「らんまん」神木隆之介 ／ 22年後期「舞いあがれ!」福原遥 ／ 22年前期「ちむどんどん」黒島結菜 ／ 21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 ／ 21年前期「おかえりモネ」清原果耶