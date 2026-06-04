発売から3年半のクロストレック、今後はどうなる？

2022年12月に発売されたスバル「クロストレック」は、かつて「XV」として販売されていたモデルの後継にあたるコンパクトSUVです。

「インプレッサ」と同じプラットフォームを用いたそのボディサイズは、全長4480mm×全幅1800mm×全高1575mmと、市街地での取り回しの良さとスバルのSUVらしいタフさを両立させています。

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実際、クロストレックはコンパクトなボディを持ちながら、張り出したフェンダーや力強いフロントグリルがSUVらしい頼もしさと躍動感を表現しています。

使い勝手の良いレイアウトを採用したインテリアでは、長時間のドライブでも疲れにくいシートや11.6インチのセンターインフォメーションディスプレイなどが採用されるなど、街乗りからアクティブなシーンまで配慮した空間となっています。

また、ステレオカメラと広角単眼カメラを組み合わせた新世代「アイサイト」を全グレードに標準装備しているほか、上級グレードには高度運転支援システム「アイサイトX」も設定されています。

搭載されるパワートレインは2リッターの水平対向4気筒エンジンに電気モーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステム「e-BOXER」と、2.5リッターの水平対向4気筒エンジンに電気モーターを組み合わせた「S：HEV（ストロングハイブリッド）」の2種類です。

グレード構成は、ベースとなる「ツーリング」、装備を充実させた「リミテッド」、ストロングハイブリッドモデルの「プレミアム S：HEV」および「プレミアム S：HEV EX」にくわえて、特別仕様車の「リミテッド ブラック」と「リミテッド スタイル エディション」が設定されています。

なお、それぞれのグレードで2WDと4WDを選択することが可能です。

2026年5月現在、クロストレックの価格は301万4000円〜405万3500円となっています。

2026年秋に「D型」登場でパワートレインのラインナップに変化？

発売からおよそ3年半が経過しているクロストレックですが、今後モデルチェンジがおこなわれる予定はあるのでしょうか？

都内のスバル販売店担当者は次のように予想します。

「スバルは定期的に年次改良をおこなっており、クロストレックについては2022年12月に登場した『A型』を皮切りに、2024年9月に『B型』、2025年7月に現在の『C型』が登場しています。

これまでの流れを考えると、おそらく2026年の秋ごろにも『D型』が登場すると思います。

スバルにおける『D型』はいわゆるマイナーチェンジに相当することから、内外装のデザインやパワートレイン、グレード構成にいたるまで、大幅な変更がおこなわれるかもしれません。

これはあくまで個人的な予想ですが、ストロングハイブリッドの『S：HEV』が高い人気を誇っていることを考えると、マイルドハイブリッドである2リッターの『e-BOXER』は廃止される可能性が濃厚です。

ただ、そうなると手ごろな価格帯のグレードがなくなってしまうため、『レヴォーグ』や『フォレスター』に搭載されている1.8リッターの水平対向ターボエンジンを搭載したグレードが新たに設定されることが考えられます。

つまり、ストロングハイブリッドとガソリンという、キャラクターが明確に異なるパワートレインが用意されるというわけです。

それ以外では、2025年10月に500台限定で発売された『ウィルダネス』のような新グレードが追加される可能性もありそうです。

いずれにせよ、クロストレック『D型』は、現行モデルよりも大幅な進化を遂げることになるはずです」



※ ※ ※

クロストレックのモデルチェンジについて、スバルは公式なアナウンスをおこなっていません。

なお、前出のスバル販売店担当者によれば、2026年5月現在のクロストレック（C型）の納期は「おおむね2か月程度」となっているようです。