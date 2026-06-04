ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』と、オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）主催の「第42回ATP賞テレビグランプリ」において、それぞれ「情報・バラエティ部門」「ドラマ部門」の奨励賞を受賞したことが発表された。

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「ATP賞テレビグランプリ」は、製作会社の社会的機能を高め、制作スタッフの情熱や気概に応えるため、製作会社のプロデューサーやディレクターが自ら審査委員となって優れた作品を選ぶ賞として1984年に創設。本年は2025年4月から2026年3月までの期間に放送・配信された作品を対象に、「ドキュメンタリー部門」「情報・バラエティ部門」「ドラマ部門」の各賞が贈られる。あわせて、3部門の審査委員会が推薦する番組から海外でも評価される個性的な作品に「総務大臣賞」、テレビ史に残る優れたコンテンツや、選考基準に該当する個人・制作チームに「特別賞」が授与される。

『今日、好きになりました。夏休み編2025』は、放送開始から今年で10年目を迎える『今日、好きになりました。』シリーズの一作。“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちのリアルで等身大な恋と青春を追いかける恋愛リアリティーショーとなっている。2025年7月放送の本作は、これまでに放送した全シリーズにおいて週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新した。

『スキャンダルイブ』は、柴咲コウが主演を務め、川口春奈と初共演したABEMAオリジナルドラマ。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、スキャンダルの裏側と芸能界の闇に切り込んでいくサスペンス作品で、企画およびプロデュースには藤野良太が参画している。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録し、第3話放送週でも「今日のシリーズ TOP10（12月5日～7日）」以降3日間連続で上位を獲得するなど大きな注目を集めた。

なお、本賞受賞を記念し、6月4日昼12時から6月5日11時59分までの期間限定で『今日、好きになりました。夏休み編2025』が全話無料配信される。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■『今日、好きになりました。』シリーズ クリエイティブプロデューサー・瀧川理香子のコメント

この度は、このような名誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。

ABEMAの『オオカミちゃんには騙されない』ほか、話題のリアリティーショーがATP賞を受賞してきた歴史があり、私がプロデューサーに就任してから、『今日好き』でも必ずこの舞台に立ちたいという強い思いを持ち続けてきました。今回の受賞は、日頃ともに番組を作り上げてくれているスタッフの熱意、MCの皆さんの温かな盛り上げ、そして恋愛に真剣に向き合う高校生たちの姿、その全てが認められたようで、心から嬉しく思っています。

本シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』は、タイトルにふさわしく、夏の眩しいほどキラキラとした恋愛模様がぎゅっと詰まった作品になりました。高校生たちが自分の想いに正直に、ひたむきに恋愛と向き合った4日間の記録は、何度見返しても胸が熱くなるシーンばかりで、私自身も大変お気に入りのシーズンです。

番組がスタートして10年目を迎えるこの節目に、番組史上最多の方々にご覧いただいたシーズンがこうして表彰されたことは、これ以上ない喜びです。今後も長く愛され続けるIPとして番組を育てていきたいという想いは変わらず、これからに向けてさらに新しいチャレンジを重ねていく予定です。引き続き、温かいご支援とご声援をいただけますと幸いです。

（文＝リアルサウンドテック編集部）