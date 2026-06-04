びっくりドンキー「ピーチデザート」が今年も ジューシーな果肉感を堪能できるパフェなど4品登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」4種を10日から販売する。
【画像】どれを食べるか迷う…価格など商品概要
今年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品がラインナップ。さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げた。
■商品詳細
「ピーチパフェ」
北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった華やかな仕上がりに。中にはピーチゼリーと杏仁が入っており、味、香り、食感の三拍子がそろったパフェ。
「ピーチサンデー」
北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、夏にぴったりの爽やかな一品。ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でる。
「バニラアイスのピーチシフォンプレート」
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた、上品なケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選択可能。
「ジョッキパフェ（ピーチ）」
白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のある一品。友人や家族とシェアしながら楽しむこともできる。
【画像】どれを食べるか迷う…価格など商品概要
今年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品がラインナップ。さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げた。
■商品詳細
「ピーチパフェ」
北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった華やかな仕上がりに。中にはピーチゼリーと杏仁が入っており、味、香り、食感の三拍子がそろったパフェ。
北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、夏にぴったりの爽やかな一品。ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でる。
「バニラアイスのピーチシフォンプレート」
ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた、上品なケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選択可能。
「ジョッキパフェ（ピーチ）」
白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のある一品。友人や家族とシェアしながら楽しむこともできる。