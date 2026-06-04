NHKは4日、都内の同局で、28年度前期の連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、河合優実（25）が初主演し、歌人の斎藤茂吉の妻をモチーフとした「ほんのモキチ」がタイトルと発表した。

宮藤官九郎が「あまちゃん」（13年）以来、15年ぶりに連続テレビ小説の脚本を担当する。大正から昭和にかけて活躍した日本を代表する歌人の妻で、“悪妻”と呼ばれながらも自身を貫き、晩年にはエベレスト登山や世界108カ国を旅して“痛快ばあさん”としても名をはせた斎藤輝子（1895−1984）の人生を描く。

会見に登壇した河合は「本当に特別な作品だと思うので、NHKの朝ドラは」と意欲を高ぶらせ、演じる役については「波乱の人生を歩んできた。『事実は小説よりも奇なり』といいますが、盛る必要がない方」と語った。

斎藤輝子は大病院を経営する一家の娘として生まれ、将来の「院長夫人」を宿命づけられて育った。学生時代に婦人誌の「令嬢特集」で表紙を飾り、奇抜なファッションと「緋牡丹」のキャッチコピーで一躍時の人となった。

山形の農家に生まれた茂吉は、斎藤家の養子となり、その後、輝子と結婚。歌人として活躍する一方で、輝子の婿として大病院の跡を継いだ

結婚後の輝子は、震災や戦争にみまわわれた激動の時代の中、病院を守ることに腐心。一方で、妻の立場に縛られず、自分を貫き自由に生きた。晩年には、南極、エベレスト登山など世界各地を冒険し、その破天荒な生き方が注目を集め、テレビ番組にも多数出演、再び時の人となった。

河合は朝ドラは「あんぱん」に出演。宮藤作品はTBS系「不適切にもほどがある！」（24年）に出演している。

連続テレビ小説は、現在放送されている26年度前期が、見上愛＆上坂樹里ダブル主演の「風、薫る」。26年度後期が、石橋静河主演の「ブラッサム」、27年度前期が森田望智（みさと）主演、お笑い芸人のバカリズムが脚本を手掛けることでも話題の「巡（まわ）るスワン」となることまで発表されていた。27年度後期を飛び越えて、先に28年前期の主演、作者、作品名を発表するという、異例の展開となった。同局は「順番が前後しますが、決まった方から発表させていただきました」と説明した。

◆河合優実（かわい・ゆうみ）2000年（平12）12月19日、東京都生まれ。19年映画「よどみなく、やまない」で主演デビュー。22年に映画「「冬薔薇（そうび）」「PLAN 75」「ある男」などで、ブルーリボン賞新人賞受賞、第35回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞で新人賞。ドラマも24年TBS系「不適切にもほどがある！」、25年NHK連続テレビ小説「あんぱん」など出演多数。映画「あんのこと」「ナミビアの砂漠」などで、昨年はブルーリボン賞主演女優賞をはじめ、第48回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞など受賞。現在、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」ナレーションも務める。