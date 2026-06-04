◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては６回２安打無失点の好投で防御率が０・７４になると、打っても９回にこの日３本目の安打を放ち、打率が３割１厘となった。

１回表先頭の１打席目は４年連続で１２勝以上を挙げている先発右腕・ゲーレンから二塁への内野安打で出塁。マウンドに上がる前から全力疾走を見せて内野安打をもぎ取ったが、３登板連続の先頭弾とはならなかった。

１回裏のマウンドは、３者連続で内野ゴロ。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマークし、３者凡退の好発進を切った。２回も２三振を奪うなど３者凡退。３回先頭の２打席目を迎え、フルカウントから四球を選んで２打席連続の出塁となった。すると無死二、三塁からフリーマンの左前適時打で生還した。

５―０となった３回も７番からの下位打線を３者凡退。１巡目の９人は、１人の走者も許さなかった。５―０で迎えた４回１死二塁も２打席連続となる四球を選んで出塁した。

４回は２死からモレノに右翼線への二塁打を浴びて初の安打、走者を許したが、２死二塁でアレナドは１００・４マイル（約１６１・６キロ）直球で三ゴロに打ち取った。５回は３者凡退。６勝目の権利をつかんだ。６回１死一塁の４打席目も右前安打を放ち、４試合連続のマルチ安打で、この時点で打率が３割となった。

６回裏は四球と安打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、キャロルを初球で二ゴロ併殺打に打ち取って無失点で切り抜けた。７―０となった７回２死一、三塁の５打席目は空振り三振。７回のマウンドにはJ・ヘルナンデスが上がり、６回８９球を投げて２安打無失点、６奪三振で６勝目の権利を持って降板した。規定投球回には１イニング足りなかったが、防御率は０・７４となった。７―０の９回１死一、二塁の６打席目でも右前安打。この日３本目の安打で、打率は３割１厘となった。