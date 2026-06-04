NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは河合優実（25）が務めると発表。脚本は宮藤官九郎氏（55）。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。

昨年放送の「あんぱん」以来の朝ドラ出演となるが、「1年間ていう長い時間を使って作るのでほかの作品と違うのは生き物のように変化していく作品。主演の今田美桜さんと次女役でしたけど、背負うものには大きな違いがあるんだなと思っていました」と話した。

これまで「朝ドラヒロインは目標あったか？」という質問には「ずっと夢でしたと言いたいところなんですけど、仕事を始めた18歳の時にはあまりイメージしたことなくて」と本音も。「『あんぱん』をやった時も美桜さんが本当に凄いなと。もし自分がここに立つことがあったらこうやってできるかなと、間接的にプレッシャーも感じてたどういうチャレンジができるかなと今はすごく楽しみ」と前を向いた。

役柄との共通点を聞かれ、「あんまり猛女じゃないと思います。（輝子は）本当に面白い人で。まだ外から観てしまっているので、リンクするにはまだ時間がかかる」としつつ「エクストリームな方にだと思います。尊敬できる、本当につよい方だと思います。輝子さんの中に正義があって表に出てる強さだと思うので尊敬できます」を印象を語った。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】27年前期「巡るスワン」森田望智 ／ 26年後期「ブラッサム」石橋静河 ／ 26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里 ／ 25年後期「ばけばけ」郄石あかり ／ 25年前期「あんぱん」今田美桜 ／ 24年後期「おむすび」橋本環奈 ／ 24年前期「虎に翼」伊藤沙莉 ／ 23年後期「ブギウギ」趣里 ／ 23年前期「らんまん」神木隆之介 ／ 22年後期「舞いあがれ!」福原遥 ／ 22年前期「ちむどんどん」黒島結菜 ／ 21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 ／ 21年前期「おかえりモネ」清原果耶