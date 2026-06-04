◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第6打席も右前打を放ち、今季6度目の1試合3安打をマークした。

7−0の9回1死一、二塁で迎えた第6打席は相手4番手・トンプソンの2球目、スライダーにバットが折れたものの右前に運んで、この日3度目のHランプを灯した。

初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマーク。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進すると、3番・フリーマンの適時打で生還した。

4回1死二塁の第3打席も四球を選んで出塁すると、6回1死一塁の第4打席は右前打を放ち、4試合連続マルチ安打をマーク。7回2死一、三塁の第5打席は空振り三振だった。

1試合3安打は今季6度目で打率は・301と3割台に乗せた。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と二刀流でフル回転してもらい、4日（同5日）は休養を与える方針を明かしている。