古河電気工業<5801.T>など電線株が安い。全体相場が下落するなか電線株にも利益確定の売りが先行している格好だ。ただ、大和証券は３日、電線セクターの投資判断の「強気」を継続した。生成ＡＩデータセンター需要を背景とした電線各社の中長期成長シナリオには変わりはなく、上値を切り上げる方向性をみている。古河電と住友電気工業<5802.T>、フジクラ<5803.T>、ＳＷＣＣ<5805.T>のレーティングは「２（アウトパフォーム）」を継続し、目標株価を引き上げた。電線各社の選好順位は「古河電＝住友電＞フジクラ＝ＳＷＣＣ」とした。古河電の目標株価は２万８９００円から６万１４００円に見直した。水冷モジュールと光配線材料が利益成長を牽引するとみている。また、住友電の目標株価は１万５５００円（従来１万１３００円）、フジクラは５５００円（同４４３３円）、ＳＷＣＣは１万７３００円（同１万６２００円）とした。



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出所：MINKABU PRESS