開催：2026.6.4

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 11 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が4日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとロッキーズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

2回裏、8番 ホセ・シリ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 COL、ピッチャー マイケル・ロレンゼンがワイルドピッチでエンゼルス得点 LAA 2-0 COL、9番 ローガン・オハピー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 COL、4番 ボーン・グリッソム 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 COL、ピッチャー マイケル・ロレンゼンがワイルドピッチでエンゼルス得点 LAA 5-0 COL、5番 オスワルド・ペラザ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 6-0 COL

4回表、5番 トロイ・ジョンストン 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 LAA 6-1 COL

4回裏、4番 ボーン・グリッソム 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 8-1 COL

5回表、2番 タイラー・フリーマン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 LAA 8-3 COL

5回裏、1番 ジョ・アデル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 9-3 COL

6回裏、5番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 10-3 COL、7番 ニック・マドリガル 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 11-3 COL

8回表、5番 トロイ・ジョンストン 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAA 11-4 COL

試合は11対4でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝8敗0S。

ここまでエンゼルスは24勝39敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ロッキーズは24勝39敗で16.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 13:54:27 更新