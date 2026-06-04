Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とB＆ZAIの矢花黎・今野大輝・稲葉通陽が登場。矢花と今野と稲葉が、Snow Manの「悪戯な天使」をダンスしている。

【動画】岩本照がB＆ZAIの“本人の前でちゃんと踊れるかな”チャレンジを撮影①②

■岩本が実際に撮影した動画も公開

動画には岩本がピンクのセットアップ、矢花・今野・稲葉は白シャツ＆ダメージデニムの衣装で登場。

岩本が「本人の前でちゃんと踊れるかなスペシャル～！」とピースしながら紹介し、3人は拍手しながら準備運動のようにジャンプ。岩本は「ミュージック、スタート」とキリッと宣言し、カメラに背中を向けてダンスをスマホで撮影しはじめる。

腰を低くし、床に手をついて、「いいよ～！」など声を掛けながら、熱心に3人を撮影する岩本。笑顔ながらちょっぴり緊張気味に踊る3人に、近づいたりのけ反ったりしながらスマホを向ける。最後、矢花に「どうでした？」と聞かれて、振り返って「がんばってました」と称えた岩本。3人はガッツポーズ、周囲からも拍手が巻き起こった。

動画のラストには、スタジオの隅で椅子にちょこんと座って待機（！？）する、メガネ姿のTravis Japanの松田元太も映し出されている。

コメント欄には「運動会の子どもたちとパパみたい」「撮影中のひーくんの体幹がすごすぎる」「ひーくんのでっかい背中メロい」「緊張が伝わってきてかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

なお公式TikTokには、このとき岩本が撮影した3人の「悪戯な天使」ダンスも公開されている。

■「本人の前でちゃんと踊れるかなスペシャル～！」動画

スマホで撮影する岩本の筋トレのような体勢も話題。

■岩本が撮影した「悪戯な天使」

緊張しながらも笑顔で懸命に踊る矢花・今野・稲葉。