NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務めると発表した。河合は24年放送で社会現象を巻き起こしたTBSドラマ「不適切にもほどがある！」で大ブレーク。映画「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、実力派俳優として目覚ましい成長を遂げている。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

河合は東京都出身。2019年頃から本格的に俳優活動を始め、映画やドラマで着実にキャリアを重ねてきた。

映画「由宇子の天秤」や「少女は卒業しない」などで高い演技力が評価され、2024年には映画「あんのこと」で主演を務めた。同虐待や貧困に苦しむ主人公を繊細かつ迫真の演技で表現し、多くの観客や映画関係者の心を打った。

その演技は高く評価され、第48回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を受賞。初ノミネートでの受賞という快挙を成し遂げた。

映画「あんのこと」「ナミビアの砂漠」では、ブルーリボン賞主演女優賞やキネマ旬報ベスト・テン主演女優賞など主要映画賞を相次いで受賞。若手ながら日本映画界を代表する俳優として名を連ねた。

朝ドラは25年前期「あんぱん」でヒロインの妹役に抜てきされデビュー。

今回、24年放送で社会現象を巻き起こしたTBSドラマ「不適切にもほどがある！」でもタッグを組んだ宮藤氏の作品で満を持してヒロインに抜てきされた。現在の心境について「お話いただいたときは心臓バクバク、今は覚悟が決まってやる気満々」と意気込み、演じる輝子については「輝子さんの生き方に驚くし感嘆しちゃう。事実は小説よりも奇なりという言葉が思い浮かぶ」としみじみと語った。

演じるのは、かつて“痛快ばあさん”として世間をにぎわせた、“猛女”。日本を代表する歌人・斎藤茂吉(さいとう もきち)の妻として、献身的に夫に尽くす…わけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年には、エベレスト登山をはじめ、世界108か国を旅した自由人。宮藤氏は「真っ先に河合優実さんが思い浮かびました」と起用理由を明かした。